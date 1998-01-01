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أحذية الخريف تزدان بمظهر جلد التمساح

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحذية الخريف تزدان بمظهر جلد التمساح



وكالات / سما /

تزدان الأحذية النسائية في خريف وشتاء 2018-2019 بمظهر جلد التمساح لتمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس جرأتها وتنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن مظهر جلد التمساح يزين كل أشكال الأحذية كالبوت الطويل، وبوت الكاحل، والأحذية المسطحة، وحتى الأحذية الرياضية.  

وأضافت جيرلوف أن الأحذية ذات مظهر جلد التمساح تكتسي بالألوان الكلاسيكية مثل الأسود، والأبيض، والبني، والرمادي، في حين تزهو بعض الموديلات بألوان صارخة مثل الأصفر والأخضر.

 وتتناغم الأحذية ذات مظهر جلد التمساح مع جاكيتات الجلد والجينز والتنانير، كما يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة بتنسيقها مع الفساتين ذات الطابع الرومانسي الحالم.

#أحذية #جلد التمساح

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