الرقابة اللبنانية تمنع فيلم "ذي نان" لأنه يمسّ بالمسيحية

وكالات / سما /

منعت الرقابة اللبنانية عرض فيلم “ذي نان” الأمريكي لكونه “يمسّ بالدين المسيحي”، بحسب ما أفاد مصدر رسمي الثلاثاء.

ومنعت لجنة الرقابة على الأفلام، وهي مشكّلة من مندوبين من وزارات عدّة منها الداخلية والخارجية والتربية، عرض الفيلم لكونه “يمسّ بالدين المسيحي وهذا مخالف للدستور، ويمسّ بالكنيسة كمكان عبادة، ويشوّه صورة الراهبات”.

ويروي فيلم “ذي نان”، وهو آخر إنتاجات سلسلة “ذي كنجورينغ” لأفلام الرعب قصة كاهن وراهبة ورجل من سكان الريف يحققون في ظاهرة تواجد شيطان في دير في رومانيا سنة 1952.

وقد احتلّ هذا الفيلم الطويل من إنتاج استوديوهات “وورنر براذرز” صدارة مبيعات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية الأسبوع ما قبل الماضي، والمرتبة الثانية في الأسبوع الماضي وحقّق 85 مليون دولار من بيع التذاكر.