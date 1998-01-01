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﻿«السلطانة» هيام تحذف جميع متابعيها على «إنستغرام» بعد عودتها للإعلامي باسل الزارو

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿«السلطانة» هيام تحذف جميع متابعيها على «إنستغرام» بعد عودتها للإعلامي باسل الزارو



وكالات / سما /

حذفت الفنّانة التركية مريم أوزرلي المعروفة عربيا بـ «السلطانة هيام» لدورها في مسلسل «حريم السلطان»، بشكل مفاجئ جميع أصدقائها عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام».


وظهر حسابها أمس خاليا تماما، كما فوجىء متابعوها وأصدقاؤها بحذفهم لمشاركاتها لفترة طويلة، دون سبب، إلا أنها كتبت منشوراً عبر حسابها توضّح فيه موقفها. وعلّقت أنّها قرّرت أن تخوض اختبارا شخصيا، بعدم متابعة أي شخص على حسابها لفترة طويلة، مبررة ذلك بأن حسابها من أجل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، حتى يصبح متابعوها أكثر سعادة، مع أصدقائها الحقيقيين. 


وأضافت في نهاية منشورها أن الشخص الوحيد الجدير بالمتابعة، هو زوجها، قائلة: «للعلم.. يوماً ما سوف يأتي وسأتابع زوجي إن شاءالله»، وصنفت هذه الرسالة بالرسالة الرومانسية.


كشفت وسائل إعلام تركية مؤخرا عن عودة مريم أوزرلي لحبيبها المصري السابق الإعلامي باسل الزارو، وذلك بعد بضعة أشهر من انفصالهما الذي أثار ردود أفعال متباينة. وتبدأ الفنانة الجميلة مرحلة جديدة في حياتها مع الزارو، وتصالح الثنائي قبل شهر، حيث قامت أوزرلي بدعوة باسل إلى تركيا ليقضي معها أياماً في مدينة أرتوين في تركيا، والتي تصور فيها فيلمها الحالي «كوفان»، فاستجاب الزارو لدعوتها، وسيقضي معها 10 أيام حتى الانتهاء من تصوير الفيلم.

#باسل الزارو #السلطانة هيام

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