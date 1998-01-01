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إليسا تكشف عن لجوئها إلى طبيب نفسي بعد إصابتها بالسرطان

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا تكشف عن لجوئها إلى طبيب نفسي بعد إصابتها بالسرطان



وكالات / سما /

قالت الفنانة اللبنانية إليسا، في مقابلة مع برنامج “تريندينغ” الذي يبث على شاشة قناة “إم بي سي 4″،  إنها ذهبت لاستشارة طبيب نفسي، بعد معاناتها من مرض السرطان. 

وأعربت إليسا عن فخرها بقدرتها على إيصال رسالة إنسانية وتوعوية من خلال فنها والفيديو كليب الذي صورته مؤخراً إضافة إلى تجربتها الخاصة.

وأضافت أنها تعافت بشكل تام، وعادت إلى طبيعتها ونسيت مرضها، متمنيةً ألا يعيش أي شخص آخر هذه التجربة الصعبة التي تمكنت من تخطيها بمساعدة اختصاصي نفسي.

وحقق الفيديو أكثر من 28 ألف مشاهدة على صفحة البرنامج على “إنستغرام”.

وأبدى الكثير من المتابعين تعاطفهم مع النجمة اللبنانية وعبروا عن فرحهم بشفائها.

وكانت إليسا كشفت في شهر أغسطس الماضي، عن إصابتها بسرطان الثدي، وتغلبها عليه، وذلك خلال فيديو كليب أغنيتها “الى كل اللي بيحبوني”، الذي أصدرته الثلاثاء.

#إليسا #طبيب نفسي

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