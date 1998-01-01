صورة.. بطلة فيلم الرعب "الراهبة" الحقيقية

وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صوراً لبطلة فيلم "The Nun" الذي حقق إرادات كبيرة منذ إطلاقه وصلت إلى 131 مليون دولار.

وتناقلت صور الممثلة "بوني أرونز"، التي تؤدي دور الراهبة عبر صفحات السوشيال ميديا، وذلك لرغبة متابعين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي معرفة شكل البطلة الحقيقي لفيلم الرعب The Nun.

ويعتبر هذا الفيلم هو الجزء الخامس من سلسلة The Conjuring، والذي حقق أعلى الإيرادات حتى أنه حقق أرباحًا وصلت إلى مليار دولار، وكانت أرباح فيلم الرعب The Nun قد تنوعت بين 53.5 مليون دولار في الولايات المتحدة الأميركية و77.5 مليون دولار لباقي دول العالم.

ويذكر أن فيلم الرعب The Nun كان ينتظره الآلاف من المتابعين





