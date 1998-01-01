حملات لمقاطعة أغاني محمود العسيلي بعد تغريدته الصادمة

وكالات / سما /

قرر الفنان محمود العسيلي تجاهل حملات مقاطعة أغانيه، والتي أطلقها بعض نشطاء السوشيال ميديا بعد إطلاقه تغريدة صادمة يؤكد فيها استخدامه خاصية البلوك للتخلص من محاولات الشعراء والملحنين الجدد التواصل معه.

وأصدر العسيلي بياناً تجاهل فيه كل شيء، وأكد من خلاله أنه يعيش حالة من النشاط الفني ويستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "سهلة وبسيطة"، كما يستعد لإحياء عدد من الحفلات الفنية.

وكان العسيلي قد أطلق تغريدة من خلال حسابه على تويتر قال فيها: "الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الواتس آب الخاص ويكلمك فجأة على إنه متربي معاك وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة".

وأضاف: "ويبعتلك إسهال من الأغاني وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر" .

وانتقد عدد من الفنانين أيضاً هذه التغريدة واتهموا محمود العسيلي بالغرور ومنهم شذى ومروى نصر.