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"ذا برديتور" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ذا برديتور" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية



وكالات / سما /

تصدر أحدث اجزاء سلسة أفلام الرعب والإثارة "ذا برديتور"، إيرادات السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الاحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من بويد هولبروك وأوليفيا مان وكيجان مايكل كاي، إيرادات بلغت 24 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الرعب "ذا نن"، الذي يشارك في بطولته كل من تايسا فارميجا ودميان بيشير وبوني آرونز، محققا إيرادات بلغت 18.2 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم الجريمة والغموض "إيه سيمبل فايفر"، والذي يشارك في بطولته كل بليك ليفلي وآنا كيندريك وإريك جونسون، محققا إيرادات بلغت 16.1 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم الجريمة والحركة "وايت بوي ريك"، والذي يشارك في بطولته كل من ماثيو ماكونهى جينيفر جيسون لي وبيل باولي، محققا ايرادات بلغت 8.8 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الخامس الفيلم الكوميدي "كريزي ريتش آشيانز"، والذي يشارك في بطولته كل جيما تشان وميشيل يوه وهنري جولدينج، محققا إيرادات بلغت 8.7 مليون دولار.

#السينما الأمريكية #إيرادات

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