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سيلفستر ستالون: بدأنا تصوير الجزء الخامس من "رامبو"

الأحد 16 سبتمبر 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيلفستر ستالون: بدأنا تصوير الجزء الخامس من "رامبو"



وكالات / سما /

أعلن النجم العالمي، سيلفستر ستالون، عن بدء تصوير الجزء القادم من السلسلة الأسطورية، "رامبو"، في حين نشر صورة ترويجية للفيلم عبر إنستغرام.

وصرح ستالون (72 عاما)، قائلا: "العالم يتغير من حول رامبو ولكنه لم يتغير".

ويشكل الفيلم القادم الجزء الخامس من السلسلة السينمائية التي بدأت عام 1982، بينما خرج الجزء الرابع إلى الجمهور في عام 2008.

وتدور أحداث الجزء القادم حول مقاتل عائد من فيتنام (جون رامبو)، يستقر في تايلاند بالقرب من الحدود البورمية. ومع اشتعال حرب أهلية في بورما المجاورة، يتدخل رامبو في مهمة إنسانية معقدة.

ولد ستالون عام 1946 في نيويورك، ويصنف من أشهر ممثلي ومنتجي هوليوود عبر 40 عاما، كما حاز عشرات الجوائز الدولية، كانت آخرها جائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل سينمائي، في عام 2016.

#سيلفستر ستالون #رامبو

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