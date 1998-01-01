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صورة.. كندة علوش تستعرض حملها بالصور

الأحد 16 سبتمبر 2018 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. كندة علوش تستعرض حملها بالصور



وكالات / سما /

نشرت الفنانة كندة علوش ثلاث صور عبر حسابها على "إنستقرام" تظهرها بأوضاع مختلفة وهي تستعرض حملها، وعلقت عليها" صباح الفل وجمعة مباركة".

وحاولت كندة علوش وزوجها عمرو أن يخفيا خبر الحمل، إلى أن تم تسريب فيديو يظهر حمل كندة بشكل واضح خلال وجودهما في عيد ميلاد شقيقة الفنان عباس أبو الحسن، الأمر الذي أجبر الثنائي على الكشف على الموضوع بشكل رسمي قبل نحو أسبوعين من خلال نشر صورة واضحة تظهر حمل كندة.

يشار إلى أن كيندة حامل في شهرها السادس، وأعلن عمرو يوسف عن طريق الخطأ وبزلة لسان أنهما ينتظران طفلة، عندما قال "البنت لسة ما جاتشي" رداً على سؤال "أصحابك بيعطولك أبو شو".

وكانت شائعة الحمل قد طاردت كندة علوش منذ زواجها من عمرو يوسف عام 2016 ، ولكنها كانت تنفيها بشكل غير مباشر من خلال نشر صور لها بأوضاع معينة تؤكد أنها غير حامل.

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#كندة علوش

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