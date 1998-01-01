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الأردن ينفي منع عرض "آخر الرجال في حلب"

السبت 15 سبتمبر 2018 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن ينفي منع عرض "آخر الرجال في حلب"



عمان - سما -

دحضت مصادر حكومية أردنية إعلان المخرج السوري فراس فياض، أن الأردن منع عرض فيلمه الوثائقي "آخر الرجال في حلب" على أراضيه منعا باتا، مشيرة إلى أن الجهات المختصة لم تطلع على الفيلم.

ونقلت وكالة "خبرني" عن مصادر حكومية أردنية مطلعة قولها، إن الأردن لم يمنع الفيلم، مشيرة إلى أن الفيلم لم يعرض بعد على هيئة الإعلام المرئي والمسموع الأردنية.

وكان فياض قد صرح أيضا، بأن الجزائر "منعت عرض الفيلم، وبررت ذلك بأنها لا تريد أن تدخل بـ"أزمة دبلوماسية" مع سوريا وروسيا" بسبب مشاهد في الفيلم تنتقد بشدة القوات السورية والروسية خلال الأعمال القتالية التي جرت في حلب.

وأِشار فياض إلى أن الأردن رفض عرض الفيلم الوثائقي لنفس الأسباب التي ذكرتها الجزائر.

ويصور الفيلم ومدته ساعة و48 دقيقة أداء "الخوذ البيض" وهي تسعف السكان المدنيين في مدينة حلب، والمظاهرات في المدينة السورية المذكورة.

المصدر: "خبرني" الأردنية

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