جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

رفض واسع لمشاركة مخرجين مغاربة في مهرجان أفلام إسرائيلي بحيفا

السبت 15 سبتمبر 2018 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفض واسع لمشاركة مخرجين مغاربة في مهرجان أفلام إسرائيلي بحيفا



القدس المحتلة/سما/

تشارك أعمال سينمائيّة لثلاثة مخرجين مغاربة في مهرجان "الأفلام الدولي حيفا" المدعوم من قبل بلدية حيفا، والذي من المقرر أن ينطلق السبت المقبل.

والمشاركون هم: نبيل عيوش، مخرج فيلم "الزين اللي فيك" المثير للجدل، ونرجس النجار وأشهر أفلامها "عاشقة من الريف"، ومريم بنمبارك، مخرجة فيلم "صوفيا" الذي وصل في نيسان الماضي إلى ترشيحات مهرجان كان السينمائي الدولي.

وأثارت المشاركة غضبًا واسعًا في الأوساط الثقافية المغربيّة والفلسطينيّة، انعكس في إطلاق أكثر من 60 شخصيّة فنية مغربية حملة لجمع التوقيعات من أجل "الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، للتصدي لكل محاولات التطبيع.

وحسب القائمين على الحملة، فقد وقّع على المبادرة الوزير السابق، محمد الأشعري، والأنثربولوجي، عبد الله حمودي، إلى جانب المخرج فوزي بنسعيدي.

وقالت الحملة في بيان لها إن انطلاقتها تأتي تزامنا مع إعلان "القدس عاصمة لإسرائيل"، والتطهير العرقي الذي تقوم به إسرائيل، استنادا إلى "قانون القوميّة" الذي سنّه الكنيست، مؤخرًا.

وتقول المبادرة إنها استجابة لنداء الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل، وعلى نهج المبادرة التي أطلقها مثقفون حول العالم آخرها المثقفون التونسيون، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ويلتزم المثقفون والسينمائيون الموقعون على هذه المبادرة، بالوقوف ضد أي شكل من أشكال التعاون سواء على المستوى الرسمي أو الشخصي مع إسرائيل، على المستوى العلمي الأكاديمي، والجامعي، والرياضي، والثقافي والفني، بالإضافة إلى رفض أي مبادرة من جهات إسرائيلية لدعم أعمال مغربية، بالإضافة إلى الوقوف في وجه أي محاولة لشرعنة العلاقات مع إسرائيل.

#المغرب #اسرائيل #تطبيع #مهرجان حيفا

أخبار ذات صلة

﻿نشطاء مغاربة يدعون صابر الرباعي لمقاطعة مهرجان "موازين"

مسرح لندني «لن يستضيف» مهرجان أفلام يهودية بسبب حرب غزة

تونس : إقبال كبير على أفلام فلسطين في مهرجان قرطاج السينمائي

860x484

المغنية الأميركية لانا ديل راي تلغي مشاركتها في مهرجان إسرائيلي

فيلم إسرائيلي يتناول موضوع "نكاح المحرم" يهز مهرجان كان

فلسطيني وعراقيان وثلاثة مغاربة ينالون جوائز ابن بطوطة للادب الجغرافي

الأكثر قراءة اليوم

لاول مرة .. عريقات يتحدث عن موته هو والرئيس عباس .."كنّا بالعالم الآخر وعدنا "

“التايمز”: أيام ولي العهد السعودي أصبحت معدودة!

بدران: مفاوضات التهدئة لم تتوقف وهذا ما قاله عن ملفي المصالحة و السلاح

لجنة الدفاع والأمن القومي المصري لقطر وتركيا: ستدفعان الثمن غاليا

السفير العمادي يلتقي هنية في غزة

قناة المانية تفصل الاعلامي يسري فودة بعد ادانته "بتهم مخزية"

تحقيق:ثروة 10 مصريين تعادل نصف الاحتياطي الأجنبي لبلادهم

الأخبار الرئيسية

الامم المتحدة : الوضع في غزة كارثي واصبح لا يطاق

ادارة ترامب تقطع اخر برامج المساعدات للفلسطينيين وتستثني فقط الأجهزة الأمنية

لهذه الاسباب .. بلجيكا توقف الدعم للمدارس الفلسطينية

بعد أحداث امس.. تل ابيب : وقف إطلاق النار في غزة ينهار ونقترب من الحرب

مهندس أوسلو : اليوم كنت لأوقع على أوسلو جديد ولكن أصرّ على الالتزام والتحكيم