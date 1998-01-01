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الشراريب الموضة الأبرز لصيف 2019

السبت 15 سبتمبر 2018 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشراريب الموضة الأبرز لصيف 2019



وكالات / سما /

الشراريب العنوان العريض لمجموعة لونشان Longchampالجديدة من أسبوع الموضة في نيويورك لربيع 2019 New York Fashion Week Spring2019، مع تصاميم أقلّ ما يمكننا قوله، أن المجموعة هي كوكتيل من الشراريب زينت التصاميم بألوان وقصات مختلفة طغت عليها صفات النعومة، الرقّة، والأنوثة.

40 لوكاً عُرضت بخفّة وبدون قيود، بقصّات عصرية من أقمشة جلد العجل والجلد السويدي، بالإضافة إلى أقمشة التول الشفافة، التي طغت على التصاميم المزدانة دوماً بالشراريب، كالجامبسوت وسترات البلايزر والفساتين والشورتات والتنانير القصيرة والتوبات بأطراف على شكل V ورأينا أيضاً صيحة الصنادل العالية الساق والأحزمة العريضة التي أتت بدورها مزينة بالشراريب، ولم تغب عن المجموعة بعض التصاميم المزركشة بأقمشة مخرّمة تمايلت بهنّ العارضات بكل أنوثة.

#الشراريب #الموضة

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