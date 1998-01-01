جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أحلام تعتزل مواقع "السوشيال ميديا"!

السبت 15 سبتمبر 2018 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحلام تعتزل مواقع "السوشيال ميديا"!



وكالات / سما /

اتخذت المطربة الإماراتية، أحلام، قرارا يتعلق بقنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي هي دائمة التفاعل عليها.

وأعلنت أحلام اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

ووجهت أحلام، رسالة أخيرة لجمهورها، لتودعهم قبل اعتزالها، وعدم تواصلها معهم لفترة من الوقت.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إن سببب اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مؤقتة، هو انشغالها بتسجيل ألبومها الغنائي الجديد، وأشارت إلى أن الصورة التالية، هي آخر ما تشاركه مع جمهورها.

وكتبت: "أستودعتكم الله نظرا لارتباطي بتسجيل ألبومي القادم بإذن الله ستكون هاذي الصوره آخر صورة وتغريدة حتى انتهي من التسجيل إلى لقاء قريب في أمان الله بتوحشوني".

#أحلام #السوشيال ميديا

أخبار ذات صلة

صورة نجل سامر المصري يشعل مواقع السوشيال ميديا بتصرفه مع عارضة أزياء!

صورة.. الكويتية حليمة بولند "تعتزل" بعد إعلان زواجها!

“ساندي” مطربة "الهوت شورت" تعتزل وتتوب وهذه أسبابها لذلك

9998842014

بعد وفاة"غزل".. برديس تعتزل الرقص نهائيا

صور خيالية .. شاهد: قصر أحلام الفخم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو: “أحلام” تشعل مواقع التواصل بسبب كلمة غريبة قالتها لمتسابقة مغربية!

الأكثر قراءة اليوم

لاول مرة .. عريقات يتحدث عن موته هو والرئيس عباس .."كنّا بالعالم الآخر وعدنا "

“التايمز”: أيام ولي العهد السعودي أصبحت معدودة!

بدران: مفاوضات التهدئة لم تتوقف وهذا ما قاله عن ملفي المصالحة و السلاح

لجنة الدفاع والأمن القومي المصري لقطر وتركيا: ستدفعان الثمن غاليا

السفير العمادي يلتقي هنية في غزة

قناة المانية تفصل الاعلامي يسري فودة بعد ادانته "بتهم مخزية"

تحقيق:ثروة 10 مصريين تعادل نصف الاحتياطي الأجنبي لبلادهم

الأخبار الرئيسية

الامم المتحدة : الوضع في غزة كارثي واصبح لا يطاق

ادارة ترامب تقطع اخر برامج المساعدات للفلسطينيين وتستثني فقط الأجهزة الأمنية

لهذه الاسباب .. بلجيكا توقف الدعم للمدارس الفلسطينية

بعد أحداث امس.. تل ابيب : وقف إطلاق النار في غزة ينهار ونقترب من الحرب

مهندس أوسلو : اليوم كنت لأوقع على أوسلو جديد ولكن أصرّ على الالتزام والتحكيم