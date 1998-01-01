أحلام تعتزل مواقع "السوشيال ميديا"!

وكالات / سما /

اتخذت المطربة الإماراتية، أحلام، قرارا يتعلق بقنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي هي دائمة التفاعل عليها.

وأعلنت أحلام اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

ووجهت أحلام، رسالة أخيرة لجمهورها، لتودعهم قبل اعتزالها، وعدم تواصلها معهم لفترة من الوقت.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إن سببب اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مؤقتة، هو انشغالها بتسجيل ألبومها الغنائي الجديد، وأشارت إلى أن الصورة التالية، هي آخر ما تشاركه مع جمهورها.

وكتبت: "أستودعتكم الله نظرا لارتباطي بتسجيل ألبومي القادم بإذن الله ستكون هاذي الصوره آخر صورة وتغريدة حتى انتهي من التسجيل إلى لقاء قريب في أمان الله بتوحشوني".