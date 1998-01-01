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الممثل المصري محمود ياسين يعتزل التمثيل

السبت 15 سبتمبر 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الممثل المصري محمود ياسين يعتزل التمثيل



وكالات / سما /

قرر الممثل المصري، محمود ياسين، اعتزال الفن والتمثيل، بسبب ظروفه الصحية.

وأعلنت الممثلة، رانيا ياسين، ابنة الممثل الشهير، خبر اعتزال والدها للفن بشكل نهائي، وقالت إنه اكتفى بما قدمه من أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وإذاعية على مدار مشواره الفني، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضحت رانيا ياسين، أن والدها (77 عاما) "لن يقوى على العمل مجددا بسبب ظروفه الصحية، ولاسيما أن التمثيل يتطلب مجهود يفوق طاقته وصحته في الوقت الحالي".

وأكدت على اقتناع والدها والأسرة بقرار اعتزاله التمثيل، وأضافت، أن "الشباب يعانون من التصوير طول ساعات التصوير التي تصل إلى 20 ساعة أحيانا، فما بالكم بوالدي الذي لا يمكنه العمل تحت هذا الضغط بسبب ظروفه الصحية".

يذكر أن الممثلة المصرية المعتزلة، شهيرة، كشفت باكية، في شهر يونيو/حزيران، عن الحالة الصحية لزوجها، محمود ياسين، خلال لقائها مع برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية.

وقالت إن الحالة الصحية لزوجها محمود ياسين مستقرة، لكن لا يمكنه العودة للعمل بالتليفزيون مرة أخرى.

يذكر أن آخر أفلام محمود ياسين "جدو حبيبي" من إنتاج عام 2012، بينما كان آخر مسلسلاته التلفزيونية "ماما القسم" عام 2010.

#الممثل المصري #محمود ياسين #رانيا ياسين

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