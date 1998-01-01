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مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح

السبت 15 سبتمبر 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح



وكالات / سما /

عاد الحديث من جديد عن الفتاة السعودية، التي أحدثت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل شهرين، بعد احتضانها للمطرب العراقي، ماجد المهندس، على المسرح.

وكشفت صحيفة "مكة" السعودية، اليوم الجمعة، عن معلومات جديدة، بشأن الحالة الصحية للفتاة، التي مازالت موقوفة رهن التحقيق معها.

وذكرت الصحيفة أن الفتاة تعاني من مرض نفسي ونوبات صرع، بحسب تقارير طبية تثبت ذلك.

وأضافت أن موكل الفتاة، طلب خلال الجلسة الأولى بالدائرة التعزيرية السابعة بالمحكمة الجزائية في مكة المكرمة، مهلة للرد على التهم الموجهة إليها، وهي مخالفة الآداب العامة والتحرش.

وكانت الفتاة اعترفت في لائحة الدعوى التي عرضت على النيابة العامة بالطائف باحتضان ماجد المهندس، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن سلوكها أثار موجة من الاستنكار، كونه مسيئا لقيم المجتمع السعودي.

وطالبت النيابة العامة، بسجن الفتاة لمدة لا تزيد على عامين، غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو أن تنال إحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة السادسة من التحرش، كما أوضح المحامي والمتشار القانوني مراد صبيح، لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وكانت شرطة منطقة مكة أعلنت أنه تم إلقاء القبض على الفتاة التي عانقت ماجد المهندس خلال حفل الطائف، مشيرة إلى أنها ارتكبت أفعالا مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش، وأنها الآن بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف، وتم إحالة القضية للنيابة العامة.

#مفاجأة #ماجد المهندس

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