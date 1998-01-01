نادين لبكي تطلق صرخة إنسانية من بيروت في إطلاق "كفرناحوم"

وكالات / سما /

عُرض أمس في بيروت فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، في عرضٍ أوّل خصص لأهل الصحافة والإعلام والشخصيات الإجتماعية البارزة، حيث احتفلت المخرجة وفريق عملها وزوجها الموسيقي خالد منذر بإنطلاق عرض الفيلم، الذي سيُعرض في الصالات اللبنانية يوم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

"كفرناحوم" حائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "كان" السينمائي، وهو اليوم على لائحة ترشيحات عدد من المهرجانات العالمية. ويرصد العمل قصّة طفلين لقيطين هما "زين"، الذي يقرر رفع دعوى قضائية ضد والديه لأنّهما أنجباه، والثاني "يوناس" الذي يتربّى في الشارع على يد "زين"، والذي يؤمن له قوت الحياة اليومية ويقوم بخدمته.

نادين لبكي أطلقت صرخة إنسانية حول أوضاع مكتومي القيد، الذين يعيشون بطريقة غير شرعية في لبنان، ورصدت معاناتهم وتفاصيل دقيقة من حياتهم، وهذا ما منح العمل طابعاً إنسانياً بحتاً لم يغب عن أفلام لبكي السابقة.

عرض الفيلم يوم الأمس شهد حضوراً كبيراً لعدد من نقّاد السينما والمشاهير والنجوم وأهل الصحافة والإعلام، وبحضور مدير مهرجان كان السينمائي تييري فريمو.