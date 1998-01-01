الورم الخبيث يصطاد فنانة شهيرة... وهذه هي حالتها

وكالات / سما /

أعلنت الفنانة الفرنسية الشهيرة فيرونيكا سانسون إلغاء كل حفلاتها بشكل مفاجئ. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن النجمة تحارب حالياً ورماً وتخضع لهذه الغاية للعلاج.

وجاء في بيان أصدره مدير أعمالها أنه "على فيرونيكا أن تخضع للعلاج الذي يتطلب منها الراحة لأسابيع عدة".

ولفت إلى أنها تعاني من ورم اكتشف مؤخراً وتقدم من معجبيها بالاعتذار لأنها ألغت حفلاتها، مشيراً إلى شعورها بالحماس للقاء جمهورها مجدداً.

وذكر أن النجمة، 69 عاماً، تخضع للعلاج بالأشعة وستخلد إلى الراحة حتى 23 نوفمبر المقبل.

وحاول مدير الأعمال جيلبير كولييه طمأنه معحبيها من خلال حديث إلى محطة RTL الإذاعية.

وقال: "لديها مشكلة وهي تخضع للعلاج. ثمة وقت محدد لذلك وقد لا يتخطى الـ30 من نوفمبر".

ويشار إلى أن الفنانة الفرنسية عانت في طفولتها من مرض الأنوريكسيا. كما أصيبت منذ سنوات بمرض وراثي في الدم.

وكشفت ذلك في حديث إلى مجلة "تيلي" في العام 2010 وقالت: "أعاني من مرض وراثي في الدم. فدمي لا يجري بشكل طبيعي وهو ما يدفعني إلى الحصول على جرعات دموية أسبوعياً. ولهذا لا يمكنني أن أستقل الطائرة لكي أذهب للقاء ابنتي في لوس أنجلي