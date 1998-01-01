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بالصورة - أحلام تشكو ابتعاد زوجها عنها... ما قصة "بنات الحرام"؟

الخميس 13 سبتمبر 2018 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصورة - أحلام تشكو ابتعاد زوجها عنها... ما قصة "بنات الحرام"؟



نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها برفقة زوجها، وأعربت من خلالها عن شوقها إليه بسبب ابتعاده عنها منذ مدة تزيد على الأسبوعين.

وكتبت عليها: "واحشني. من أسبوعين ما شفته حبيبي. بس ودي أقعد في حضنه وأسولف. ترى رجلي كيف أتغزل فيه؟".

كما أرفقتها بالتعليق: "صباحكم حب وسعادة. ما أجمل أن يكون بجنبك إنسان إنت رقم واحد في كل حياته".

وأضافت متمنية أن يبعد عنه الأشخاص السيئين: "ربي لا يحرمني منك ويبعد عنا عيال الحرام وبنات الحرام ولا يفرقنا".

يشار إلى أن الفنانة نشرت على حسابها على التطبيق نفسه مؤخراً فيديوهات التقطت لها أثناء زيارة قامت بها لإسبانيا.

وبدت فيها عفوية جداً وكشفت من خلالها خطوة جديدة تحضر لها وتتمثل بانتاجها مجموعة من العطور الجديدة ستضيفها الى متجرها الالكتروني "بوتيكي".

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