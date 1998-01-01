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محمد عساف يطلق عمله الغنائي الجديد "مكانك خالي"

الخميس 13 سبتمبر 2018 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد عساف يطلق عمله الغنائي الجديد "مكانك خالي"



رام الله/سما/

عقد الفنان محمد عساف مؤتمرا صحفي في مطعم بيت حليمة  البوليفارد العبدلي وسط حضور كبير لممثلي سائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وأدار المؤتمر الصحفي الاعلامي الاردني فوزان العبداللات والذي رحب بدوره بكافة ممثلي وسائل الاعلام وبالنجم العربي الفنان محمد عساف مقدرا لإدارة مطعم بيت حليمة اقامة المؤتمر الصحفي لمحبوب العرب الفنان محمد عساف للحديث عن اخر اعماله ونشاطاته الغنائية .

وعبر الفنان محمد عساف عن سعادته الكبيرة بوجوده في الاردن ولقاء ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية معربا عن شكره الجزيل لحفاوة الاستقبال والتحضير لهذا المؤتمر والذي جاء متزامنا مع اطلاقه لعمله الغنائي الجديد " مكانك خالي " وهو باللهجة العراقية .

كما اجاب عساف خلال المؤتمر الصحفي على كافة استفسارات اهل الصحافة والاعلام والتي ضمنها بالإعلان عن عمله الجديد وهو باللهجة العراقية بعنوان مكانك خالي والذي سيتم اطلاقه بشكل رسمي خلال الحفل الفني في مطعم بيت حليمة في العاصمة الاردنية عمان ، كما اعلن عن تعاونه الاول من خلال اغنية عاطفية مع الفنان والشاعر الاردني ماجد زريقات من خلال اغنية  "شتوية " والملحن مهدي الشيخ مثمنا هذا التعاون بين الثلاثي الفني عساف وزريقات والشيخ  والتي سيتم اطلاقها في القريب العاجل ، كما اعلن خلال المؤتمر الصحفي انه بصدد اطلاق  العديد من الاعمال الغنائية التي سيتعاون من خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين العرب مؤكدا ان الاعمال القادمة ستلقى اعجاب المحبين له في كل انحاء الوطن العربي .

وعبر عساف خلال المؤتمر الصحفي باعتزازه لكونه يتواجد اليوم  بين اهله وأحبائه في الاردن واصفا جمهوره الاردني من صفوت الجمهور الذي يعتز به ، والداعم له في مسيرته الفنية ، قائلا انا لست بخطيب ولكنني اعتز بالاردن وانتمائي للاردن كما هو اعتزازي وانتمائي لفلسطين .

وحول حصول الفنان محمد عساف على الجنسية الاردنية اجاب نعم انا احمل الجنسية الاردنية وهذا شرف لي ان احملها والاردن وفلسطين شعب واحد لا يفرق بيننا اي شي وان رسالتي فنية ولا اتعاطى بالأمور السياسية .

اما بخصوص الاغنية الوطنية قال عساف انني حريص جدا على تقديم عمل غنائي وطني يكون اقوى من اغنية "علّي الكوفية " وانا "دمي فلسطين " وهي رسالة من خلالكم لكافة الشعراء لتقديم اشعار غنائية تتفوق على كلا الاغنيتين حتى اشرع في تسجيلها فورا .

وفي نهاية اللقاء الحميم الذي جمع عساف بمثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية قدم شكره الجزيل لهم على الاهتمام الكبير بالفنان الاردني والعربي ومتابعة اخر اعماله الغنائية كما قدم الشكر لادارة مطعم بيت حليمة والقائمون على تنظيم المؤتمر الصحفي .

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