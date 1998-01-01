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﻿فيلم "الراهبة" يحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي

الأربعاء 12 سبتمبر 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿فيلم "الراهبة" يحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي



وكالات / سما /

سجل فيلم «الراهبة» (ذا نان) افتتاحا قويا في مطلع الأسبوع متصدرا إيرادات السينما في أمريكا الشمالية.


وسيطرت شركة (وارنر براذرز) للأسبوع الخامس على التوالي مع بدء عرض فيلم «الراهبة» وهو أحدث فيلم من سلسلة أفلام «تحضير الأرواح» (ذا كونجورينج) محققا إيرادات بلغت 53.5 مليون دولار في 3876 دار عرض.


وهذا هو أفضل افتتاح لفيلم في السلسلة، إذ حطم فيلم «الراهبة» الرقم الذي حققه فيلم «تحضير الأرواح» لعام 2013، الذي سجل 41.8 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول.


وهو أيضا ثاني أفضل عرض أول لشهر سبتمبر/ أيلول إذا جاء تاليا لفيلم (إت) من إنتاج (وارنر براذرز). وحقق الفيلم 77.5 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي. وجاءت شركة (وارنر براذرز) في صدارة الإيرادات الداخلية للأسبوع الخامس على التوالي إذ تحتل أفلام من إنتاجها المركزين الأول والثاني على مدى أربعة أسابيع متوالية. واحتفظ فيلم «آسيويون مجانين أثرياء» (كريزي ريتش إيشانز) بالمركز الثاني وحقق 13.5 مليون دولار في أسبوعه الرابع في عطلة نهاية الأسبوع مسجلا تراجعا بنسبة 38 ٪.


وحقق الفيلم الكوميدي الرومانسي 136 مليون دولار في أمريكا الشمالية.
ومن بين الأفلام الجديدة فيلم (بيبرمينت) الذي جاء في الترتيب الثالث محققا 13.2 مليون دولار من عرضه الأول في 2890 دار عرض. واجتاز فيلم الحركة (ميشن إمبوسيبل: فول آوت) بطولة توم كروز معلما رئيسيا في مطلع هذا الأسبوع بعدما تصدر الإيرادات العالمية محققا 700 مليون دولار.

#الراهبة #فيلم

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