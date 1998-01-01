العباءة الاماراتية تبهر الحضور في موسكو

وكالات / سما /

بحضور نجوم الفن العالمين ورموز المجتمع منهم صفية العمري وسوزان نجم الدين وليلي الشيخلي والإعلامي سامي كليب ومطران القدس حنا عطا لله والسفير احمد الساعاتي سفير البحرين بموسكو وزوجته وسفير لبنان وبحضور وتقديم ايقونة الموضة الاعلامية بوسي شلبي للمرة الثانية خلال أشهر اذهلت مصممة الأزياء العالمية مني المنصوري الحضور بشكلية جديدة في غاية الروعة مكونه من 40 قطعة أبهرت الجميع خلال العرض الذي قدمته أمس في موسكو

وعن العرض قالت المنصوري بأنها كانت حريصة علي تقديم الجديد في عالم الأزياء والموضة من خلال 40 قطعة تنوعت ما بين السهرة والزفاف والعباءة الاماراتية استخدمت فيها أقمشة جديدة مكونة من الشيفون الايطالي متنوعا تتميز بالأصالة والتجديد في القاصات الرسوم والتطريز بما يتناسب مع الموضة العالمية خاصة وأنها حافظت على التقاليد والموروث العربي العريق وعن العارضات قالت أستعنت بعارضات من روسيا بموصفات خاصة وذلك بالتنسيق مع سمير عبد الوهاب أشهر أستيل شعر بطرابلس بلبنان الذي بذل جهد ضخم في تجهيز العارضات بطريقة مختلفة ومبتكرة

وقالت المنصوري في بيان عقب انتهاء العرض إنها كانت حريصة على ما هو كل هو جديد ومبدع في عالم السحر والموضة ليناسب كل الأذواق وكل المستويات وعبّرت المصممة منى المنصوري عن سعادتها بالنجاح الذي لاقته في موسكو ووجهت الشكر والتحية إلى الشعب الروسي على ذوقه الرفيع وأهدت النجاح إلى الشعب ألإماراتي مؤكدةً أن المرأة شريكٌ أساسي في المجتمع.

يذكر أن مصممة الازياء العالمية مني المنصوري الإماراتية حاصلة على أفضل مصممة على مستوى آسيا والشرق الأوسط ولها مشوار طويل من النجاح امتد لأكثر من 35 عاما قدمت خلالها العديد من التصميمات على حصلت عليها على العديد من الجوائز وأول مصممة علي مستوي العالم تقدم مهرجان نفرتيتي للموضة داخا بهو اهم واشهر معبد اثري علي مستوي العالم معبد الاقصر