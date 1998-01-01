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معركة بـ"الأحذية" بين مُغنيّتين أمريكيتين مشهورتين خلال عرض للأزياء!

الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
معركة بـ"الأحذية" بين مُغنيّتين أمريكيتين مشهورتين خلال عرض للأزياء!



وكالات / سما /

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة،  مشاهد لشجارٍ وقع بين المغنيتين “كاردي بي” و”نيكي ميناج”، خلال عرض للأزياء في مدينة نيويورك، بعد أن اقتربت الأولى من زميلتها لتعاتبها بسبب “أكاذيب تروجها”. 

وتعرّضت “كاردي” للكمة من حارس أمني قبل أن تقذف ميناج بحذاء كعبه أحمر اللون، لكن الأخيرة بدت وكأنها لم تصب بأذى بعد الحادث.

وبعد أن رافق الحراس “كاردي” إلى الخارج حافية القدمين بجبين منتفخ من الإصابة توجهت النجمتان إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد فض حراس الأمن الاشتباك خلال لحظات.

ونشرت ميناج التي أطلقت مؤخرا ألبومها الرابع “كوين” صورا لها في رداء بألوان جلد الفهد.

واتهمت كاردي ميناج البالغة من العمر 34 عاما بتهديد فنانين آخرين بمقاطعتهم إذا عملوا مع كاردي. وقالت إنها تعبت كثير من أجل أن تصل إلى ما وصلت إليه ولن تسمح لأي كان بالعبث بنجاحها.

#الأحذية #عرض ازياء

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