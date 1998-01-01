البحث عن "النجم المفقود" بعد سقوطه من سفينة

وكالات / سما /

يجري خفر السواحل الكندي عمليات بحث للعثور على نجم بوب ألماني، فُقد بعد أن سقط من سفينة سياحية قبالة السواحل الكندية.

وأوضحت شركة "آيدا كروز"، أن الفنان دانيال كويبلبوك سقط من سطح سفينة تابعة لها، في وقت مبكر من يوم الأحد، قبالة ساحل مقاطعة نيوفندلاند الكندية.

وأشارت إلى أن خفر السواحل أطلق عملية بحث، للعثور على الشاب الذي بلغ من العمر 33 عاما.

وأضافت الشركة في بيان، نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، أن القبطان وطاقم السفينة "قاموا على الفور بتنفيذ عمليات الإنقاذ الضرورية، بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية المختصة".

وكان كويبلبوك في عطلة على متن السفينة السياحية المسافرة من هامبورغ في ألمانيا إلى نيويورك بالولايات المتحدة.

وحقق الشاب الشهرة كمتسابق في برنامج لاكتشاف المواهب في ألمانيا عام 2003، ثم ظهر في العديد من برامج تلفزيون الواقع، ليقرر أخيرا الاتجاه إلى التمثيل ودراسته في العاصمة الألمانية برلين.