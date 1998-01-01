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بسبب الاغتصاب.. حذف اسم سعد لمجرد من هذه القائمة

الإثنين 10 سبتمبر 2018 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب الاغتصاب.. حذف اسم سعد لمجرد من هذه القائمة



وكالات / سما /

مازالت التحقيقات بشأن اتهام المطرب المغربي سعد لمجرد باغتصاب فتاة في فرنسا جارية، وهي القضية الثانية بالنسبة له من نفس النوع، ويبدو أنّ القضية ستسبب الكثير من المشكلات الفنية لمجرد، إذّ إنّ القائمون على حفل جوائز الموسيقى الإفريقية قرروا حذف اسم لمجرد من قائمة ترشيحات الدورة الجديدة.

سعد لمجرد كان من أبرز الأسماء المرشحة لحصد الجائزة هذا العام، وهي تعد من أهم جوائز الموسيقى في قارة إفريقيا.

وكانت أغنية "كازابلانكا" أحدث أغنيات لمجرد حققت نجاحًا كبيرًا، لا سيما وأن الفيديو الخاص بالأغنية والمنشور على Youtube حقق نحو 62 مليون مشاهدة.

وقبل أيام فوجئ الوسط الفني والإعلامي بنبأ اعتقال سعد لمجرد في مدينة سان تروبيه الفرنسية على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة في غرفة أحد الفنادق الشهيرة هناك.

وكان قد قضى لمجرد قبل عامين فترة في السجن بسبب اتهامه باغتصاب فتاة في فرنسا أيضًا، وعلى ما يبدو أنه عائد مرة أخرى إلى السجن!

#الاغتصاب #سعد لمجرد

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