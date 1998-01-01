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جدل سعودي واسع.. هدية ثمينة من الملك لحليمة بولند (شاهد)

الإثنين 10 سبتمبر 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدل سعودي واسع.. هدية ثمينة من الملك لحليمة بولند (شاهد)



وكالات / سما /

ثار جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، بعد نشر الإعلامية الكويتية حليمة بولند، فيديو تقول فيه إنها تلقت هدية من مكتب الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونشر بولند فيديو لهدية ثمينة كُتب عليها أنها مقدمة من مكتب الملك سلمان، وهي عبارة عن عطور ثمينة تبلغ قيمتها 3 مليون ريال، من صناعة عملاق العطور في السعودية، عبد الصمد القرشي.

واستهجن ناشطون إقدام الملك سلمان على إهداء إعلامية مثيرة للجدل هدية بهذه القيمة، فيما يتم "إهمال المواطنين والعاطلين عن العمل"، بحسب مغردون.

وبعد مهاجمة مغردين شركة عبد الصمد القرشي لوجود عبارة على الهدية مسيئة وهي "أجمل نساء تحت رجليك جارية"، نفى الحساب الرسمي للشركة أن يكون قدم هدية لحليمة بولند.

وقال معارضون سعوديون إن "الذباب الإلكتروني" يحاول توجيه الأنظار نحو عبد الصمد القرشي، بعد "الفضيحة الكبيرة" التي يتحملها مكتب الملك سلمان، بحسب قولهم.

فيما شكك موالون للحكومة السعودية بصحة ما نشرته بولند، قائلين إنهم ينتظرون توضيحا من الجهات الرسمية.

وبحسب ما نشرت في يومياتها عبر "سناب شات"، فتقيم حليمة بولند في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة الحالية، وهي منشغلة بالذهاب إلى مراكز مختلفة للترويج لها.

وتعد حليمة بولند من أكثر الإعلاميات الخليجيات إثارة للجدل، ودائما ما تتهم بأنها استعراضية وغير ملتزمة بالآداب العامة.

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