وفاة مغني أميركي شهير عن 26 عاما

وكالات / سما /

توفي مغني الراب الأميركي، ماك ميلر، بشكل مفاجئ، الجمعة، عن 26 عاما في لوس أنجلوس، وفقا لما نشره موقع (تي. إم. زد) الإلكتروني لأخبار المشاهير.

وكان ألبوم ميلر (بلو سايد بارك) قد تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعا في 2011، كما أنه كان صديقا للمغنية أريانا غراندي لفترة.

وأضاف الموقع أن ميلر توفي على ما يبدو بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، إذ ناقش من قبل تعاطيه المخدرات خلال مقابلات إعلامية وفي بعض أغانيه.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، راي براون، إنه تم العثور على شخص ميت هناك، بعد أن توجه رجال إطفاء وشرطة إلى عنوان ميلر.