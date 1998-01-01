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بعد المقاطع الصوتية.. نادين الراسي تودّع الفن

الأحد 09 سبتمبر 2018 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد المقاطع الصوتية.. نادين الراسي تودّع الفن



وكالات / سما /

بعد تبادلها الاتهامات مع ابنها، ودعت الفنانة اللبنانية، نادين الراسي، معجبيها، حيث أغلقت حسابها الرسمي على "تويتر"، وأعلنت اعتزالها عالم الفن.

واعتزلت الراسي الفن بشكل نهائي، وكتبت عبر حسابها قبل إغلاقه: "شكرا لكل محب و كل من دعم مسيرتي الفنية وكل من استفذني لأقدم الأفضل.. الآن حان وقت الوداع".

وبدأت القصة حين أرسلت الراسي تسجيلا صوتيا لأصدقائها تروي لهم فيه كيف تعرضت للضرب من قبل ابنها البكر "مارك".

وانتشر التسجيل بشكل سريع على الصفحات والمواقع اللبنانية، مما استدعى ردا عاجلا من الابن.

ونشر مارك هو الآخر تسجيلا يكشف فيه حقيقة ما حصل، إذ قال إن والدته هي من ضربته، مشيرا إلى أنها تعاني من مشكلة نفسية وتخضع لعلاج عند طبيب متخصص.

وسبق للراسي أن أعلنت أنها حاولت الانتحار، لكنها نجت من الحادثة، مضيفة أنّها تمنّت الموت قبل أن تحدث المشكلة مع ابنها.

وكانت آخر أعمال نادين الراسي الفنية فيلم "كذبة بيضا"، من بطولة طوني عيسى ووسام صباغ، وبمشاركة عدد من النجوم اللبنانيين.

#نادين الراسي #الفن

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