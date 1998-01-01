فاعل خير يتكفل بعلاج فنانة عربية مشهورة!

وكالات / سما /

انفرجت أزمة الفنانة العراقية المقيمة في الكويت، أمل عباس، بعد تكفل رجل أعمال عربي بعلاجها على نفقته.

وكشفت الفنانة أمل عباس عن استعدادها للسفر، يوم الأحد أو الاثنين 10 سبتمبر الجاري، إلى مستشفى جاسلوك في الهند للعلاج، بعد أن تكفل رجل الأعمال، بدر العتيبي، بكافة مصاريف السفر والعلاج في الهند.

وقالت الفنانة العراقية: "لقد اتصلوا بي من طرف بدر العتيبي وأعلموني تكفله، الله يجزيه الخير، بكافة مصاريف الرحلة العلاجية والتذاكر".

وأضافت أمل عباس، أنها تجهز نفسها للسفر وهي سعيدة بالاتصالات التي تلقتها من السعودية والإمارات والبحرين وكافة دول الخليج، من الذين أحاطوها باهتمامهم ورعايتهم.