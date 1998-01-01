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اكثر من 100 فنان عالمي يقاطعون مهرجان الاغنية الاوروبية بسبب اقامته في اسرائيل

السبت 08 سبتمبر 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكثر من 100 فنان عالمي يقاطعون مهرجان الاغنية الاوروبية بسبب اقامته في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن اكثر من 100 فنان عالمي وموسيقار ورسام من مشاهير العالم، اعلنوا فيه بيان مقاطعة مهرجان الاغنية الاوروبية "الاوروفيزيون " بسبب اقامته في اسرائيل.

وجاء في البيان: "اننا نحتج على اقامة الحفل في اسرائيل التي تنكر حقوق الفلسطنيين وتمنع عنهم الحرية، وسنواصل ذلك حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بالخرية والحقوق".

وفي هذا البيان اكد الفنانون ان اسرائيل تمارس القتل بالرصاص الحي ضد المتظاهرين، حيث قتلت مؤخرا بقتل 72 متظاهرا بينهم 6 اطفال بالرصاص الحي لمجرد التظاهر ضد اسرائيل.

وجاء ذلك في أعقاب الضغوط التي مارستها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على الفنانين، ورسالة شخصية وجهها نجم الروك العالمي وعضو فريق "بينك فلويد"، روجر ووترز، للفنانين الذين أعلنوا سابقًا مشاركتهم في المهرجان.

وكتبت سيمز عبر حسابها على موقع "تويتر" تقول: "بعد اطلاعي من قبل المعجبين بي، أدركت أن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية أكثر تعقيدًا مما كنت أعرف".

وأضافت: "وحتى أدرك الوضع تمامًا، فإنني أعلن تأجيل رحلتي إلى إسرائيل، ولذلك لن أقدم عرضًا في مهرجان "الشهب" (ميتور)".

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