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فيديو.. نادين الراسي تتعرض للضرب من ابنها مارك

الجمعة 07 سبتمبر 2018 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نادين الراسي تتعرض للضرب من ابنها مارك



وكالات / سما /

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي أنّها تعرّضت للضرب على يد ابنها البكر مارك حدشيتي.

وقامت الفنانة اللبنانية نادين بنشر سالة صوتية لجمهورها، ساردة خلالها تفاصيل التعنيف اللفظي والجسدي الذي تتعرض له من قبل ابنها، قائلةً بصوت مثقل بالحزن والنحيب: “بحب قلكّن الإمّ اللي ضحّت كل هالسنين كرمال مارك هلق آكلة قتلة بالشاليه قدام باقي اخواته، وحطّ ركبتو بصدري”.

وأكملت الراسي شارحة لمتابعيها تفاصيل علاقتها مع ابنها ، وأضافت : “انا اللي ضحيت لأنو طلباتو كترت ونظراتو اني مقصرة.. طلع بسيارتو شفّط سمّع صوتو وفلّ.. السيارة اللي سوّقتو ياها وبعت عربيتي”.

#نادين الراسي #مارك #الضرب

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