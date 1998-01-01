وفاة مذيعة "بي بي سي" التي ودعت جمهورها قبل أيام

وكالات / سما /

توفيت المذيعة البريطانية في راديو “بي بي سي” راشيل بلاند، عن عمر يناهز40 عاماً بعد صراع لمدة عامين مع مرض سرطان الثدي.

وأعلن ستيف فريدي، زوج راشيل عبر حسابها على تويتر، وفاة زوجته، قائلا: “لقد ماتت راشيل الجميلة والشجاعة بسلام صباح اليوم، محاطة بأسرتها المقربة، لكنها تريد مني أن أشكر كل من اهتم بقصتها أو أرسل لها رسائل الدعم، لن نعرف أبداً مقدار ما يعنيه لها”.

وأضاف: “نشعر بالحزن الشديد، لا شيء سيملأ الفراغ الذي تركته راشيل فى عائلتنا الصغيرة المثالية، سنفتقدها كثيراً، لكننا فخورون بما حققته فى سنواتها الأربعين، نحن مرتاحون حقاً من التأثير الذي تركته لدى حياة العديد من الناس”.

وقبل أيام كتبت المذيعة بلاند، أن أيامها أصبحت معدودة، وودعت جمهورها بكلمات صادمة عبر حسابها على “تويتر”.

وكانت راشيل كتبت: “أخشى يا أصدقائي أن الوقت حان. أُخبرت بأنني سأعيش لأيام معدودة فقط… أشكركم جميعاً على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة”.