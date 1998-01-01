وفاة "أسطورة هوليوود" بيرت رينولدز

وكالات / سما /

قال متحدث باسم مدير أعمال نجم هوليوود بيرت رينولدز في لوس أنجليس إنه توفي عن عمر 82 عاما.

أصبح النجم الراحل واحدا من أكثر نجوم هوليوود شعبية، وساهمت في ذلك ساهمت وسامته وجاذبيته. وتألق في السبعينات والثمانينات ولعب بطولة أفلام منها "النجاة" (دليفرانس) و"أطول ياردة" (ذا لونغست يارد).

وكتب مدير أعماله إريك كريتزر في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه توفي أمس الخميس في مركز جوبيتر الطبي في فلوريدا.

وفي أوج مجده كان رينولدز واحدا من أكثر الفنانين تحقيقا للإيرادات في صناعة السينما، لكن شعبيته تراجعت في منتصف الثمانينات.

واستعاد النجم الراحل تألقه عام 1997 حين ترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم "ليال صاخبة" (بوغي نايتس)، كما حصل على جائزة إيمي عن دوره في المسلسل التلفزيوني "ظلال المساء" (إيفنينج شيد) الذي استمر عرضه من عام 1990 إلى عام 1994.

وطغت حياة رينولدز الشخصية على أفلامه في فترات، منها زواجه الذي انتهى بالطلاق من الممثلتين لوني آندرسون وجودي كارن والعلاقات العاطفية التي جمعته بنجمات مثل سالي فيلد ودينا شور وأخريات. كما جذب اهتماما بسبب مشاكله المالية ومعاناته مع تعاطي مسكنات الألم.

ومع تقدمه في العمر عاني رينولدز من مشكلات صحية وخضع لجراحة في القلب عام 2010 ونقل إلى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات في 2013 إثر إصابته بالإنفلونزا.