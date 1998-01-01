والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

وكالات / سما /

أعلن المنتج البحريني محمد الترك، والد الفنانة الشابة حلا الترك وزوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، إصابته بالسرطان.



وقال الترك في فيديو بث مباشر بثه عبر صفحته في "إنستغرام"، إنه "شعر ببعض التعب مع ارتفاع بدرجة الحرارة، فطالبه الطبيب بإجراء بعض الفحوصات ليفاجأ بعدها أنه مصاب بالسرطان".

واعتبر أن "السب والقذف والضغوط التي تعرض لها مؤخرًا، كانت السبب وراء مرضه"، مشيرًا إلى أنه "تحمل ما لا يتحمله بشر ويشعر أنه يحترق من داخله".



ولم يستطع المنتج البحريني الشهير تمالك دموعه عند حديثه عن مرضه، إذ أكد أنه يفتقد الضحك ولمة العائلة ويقف دائمًا في المنتصف في العديد من الخلافات، ويسمع ما يؤذيه من كل الأطراف.



وطالب محمد الترك الجمهور بـ"التوقف عن سبه وظلمه"، لافتًا إلى أن "البعض يصفه بالظالم والديوث والعاق وهو يتحمل كل هذه الاتهامات الصعبة".



يذكر أن الأمور بين الفنانة دنيا بطمة والفنانة الشابة حلا الترك وصلت إلى طريق مسدود بعد إعادة الثانية إلى والدتها للعيش معها، ويتبادل الطرفان التصريحات شديدة اللهجة من آونة لأخرى.

