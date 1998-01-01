جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ميغان ماركل.. "أكثر نساء العالم أناقة"

الخميس 06 سبتمبر 2018 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميغان ماركل.. "أكثر نساء العالم أناقة"



وكالات / سما /

منحت مجلة "بيبول" الأميركية، زوجة الأمير هاري، الممثلة السابقة ميغان ماركل، لقب "الأكثر أناقة بين النساء" في عام 2018، لتكون بذلك أول عضوة في أسرة حاكمة تتربع عرش القائمة.

وتصدرت ماركل (37 عاما)، التي صارت دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير البريطاني هاري في مايو الماضي، قائمة سنوية للمجلة، متفوقة على الممثلتين كيت بلانشيت وساندرا بولوك، ومحامية حقوق الإنسان زوجة الفنان جورج كلوني، أمل كلوني، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وقالت محررة شؤون الموضة والجمال في مجلة بيبول، أندريا لافينثال: "لم تتضمن القائمة أبدا أي عضو في أسرة حاكمة أو أي شخص من خارج هوليوود. لكن عندما تتحدث عن الموضة و2018 فلا يمكن تجاهل اسم ميغان ماركل".

وأضافت: "أسلوبها في ارتداء الملابس خطف الأنظار فعلا هذا العام، لذا رأينا ألا نكتفي بضمها إلى القائمة بل اختيارها الأكثر أناقة"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابعت: "سواء كانت ترتدي قميصا كلاسيكيا وبنطلون جينز ممزقا، مثل أي فتاة أخرى، أو ثوب زفاف من أشهر بيوت الموضة وتضع تاجا، فإنها تبدو دائما أنيقة دون عناء".

وأشادت مجلة بيبول كذلك بالتصميمات "الجريئة والمتناسقة" لأزياء بلانشيت، وبأسلوب كلوني "الخاص والجريء والساحر" في ارتداء ملابسها، والشكل "المذهل" الذي ظهرت به بولوك في فيلم "أوشنز 8".

#ميغان ماركل #أناقة

أخبار ذات صلة

"أن تكون أكثر" لنداء يونس .. محاولة لـ"تمزيق الاطمئنان الزائف"...يوسف الشايب

الأمير هاري وزوجته ميغان يحضران مسرحية موسيقية في لندن

والد ماركل: أغلقت السماعة بوجه الأمير هاري

الامير هاري- ارشيف

الأمير هاري وميغان ماركل يقرران الإحتفال بزفافهما مع الشعب البريطاني

شاهد أكثر من 1500 فيلم عربي على "يوتيوب"

فيفي عبده

فيديو:فيفي عبده أولى ضحايا رامز.. و"تيييت" أكثر ما سمعه المتابعون طوال الحلقة!

الأكثر قراءة اليوم

لهذه الاسباب .. قضاة المحكمة العليا يتقدمون باستقالة جماعية

غزة : العثور على 100 ألف شيكل في عربة قمامة

شهيد جراء انفجار عرضي في مقر "الجوازات" غربي مدينة غزة

شاهد: صورة نادرة للملك سلمان يافعا في مصر في الـ16 من عمره

الاتحاد الأوروبي يخيب آمال المشتركة ويرفض التدخل او مناقشة قانون القومية

“ هستيريا ” في البيت الابيض لمعرفة مصدر الهجوم “ الداخلي” المجهول على ترامب

باراغواي تعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب والسلطة تقرر فتح سفارتها

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس

منصور: إقامة كونفيدرالية مع الأردن ممكن بشرط و الرئيس عباس لن يلتقي ترامب

هايلي

فريق ترامب يضع الشروط لاعادة الدعم المالي للفلسطينيين وانفجر من الضحك بسبب هذا السؤال ..؟

5b8ffd60d437503e7f8b45eb

بأوامر من جيش الإحتلال .. صحيفة عبرية تحذف هذا التقرير .. ؟

عبد الله الثاني - ارشيف

عبد الله الثاني : الكونفدرالية مع مين؟ ويتحدث عن خط أحمر

بيير

بيير كرينبول: الوكالة ستتجاوز العقبات في مواجهة قرار الولايات المتحدة وستواصل أنشطتها للاجئين