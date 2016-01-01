دنيا بطمة عن حلا الترك: "هم وانزاح عن قلبي"

وكالات / سما /

صدمة كبيرة تسببت بها الفنانة المغربية دنيا بطمة بعدما أجابت عن مجموعة من الأسئلة التي أرسلت لها من قبل متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق الانستقرام وكانت أغلبها تدور حول علاقتها بالفنانة الشابة البحرينية حلا الترك.



معظم أجوبة وردود الفنانة المغربية دنيا بطمة على أسئلة المتابعين بحسب "نورت" كانت تتمحور حول توتر علاقتها بالفنانة الشابة حلا الترك إلا أنها نفت تماماً أن يكون هنالك أي خصام بينهما مؤكدة أنها فعلت ما يمليه ضميرها اتجاه أولاد زوجها البحريني محمد الترك قبل عودتهم لوالدتهم البحرينية منى السابر أما اليوم فهي تهتم بابنتها غزل فقط لا غير.

من بين أجوبة الفنانة المغربية دنيا بطمة عن رأيها في نجاح حلا الترك في فنها وأعمالها كان كالتالي:



“أنا أفرح لنجاحات ابنتي غزل وأحبها، وما عندي مشاكل الحمدلله كان همّ وانزاح” مشيرة أنها لا تكره حلا الترك إلا أنه لا يوجد أي علاقة حالية بينهما وتفضل أن لا يكون أبداً.



ردود الفنانة دنيا بطمة على العديد من الأسئلة انتقده عدد كبير من المتابعين فاعتبروا طريقتها بالحديث حول حلا الترك مبالغ فيها علماً أن جميع المقابلات السابقة التي جمعت حلا الترك وزوجة أبيها دنيا بطمة كشفت عن العلاقة الطيبة بين الطرفين.



