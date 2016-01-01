جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الكويت ترفض استقبال الممثل الأمريكي إيدي غريفين بسبب ما قاله عن "الإسلام"

الأربعاء 05 سبتمبر 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت ترفض استقبال الممثل الأمريكي إيدي غريفين بسبب ما قاله عن "الإسلام"



وكالات / سما /

تجاوبت وزارة الداخلية في الكويت مع مناشدات نيابية وشعبية طالبت في وقت سابق بمنع زيارة الفنان الأمريكي الساخر إيدي غريفين للدولة، على خلفية سخريته وإساءته الدائمة للأديان والإسلام، وذلك عقب الإعلان عن استضافته في حفل لتقديم فقرات "ستاند أب كوميدي" في البلاد.

وقال مدير مركز "تعزيز الوسطية" في وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله مطير الشريكة لصحيفة "الراي" المحلية، إن "استقطاب مثل هؤلاء ممن يسخرون من الديانات والثقافات لن يفيد الكويت ولا الشعب الكويتي شيئًا، وإنما سيُحدث بلبلة"، مشيرًا إلى أنه "حتى لو كان هناك داعية إسلامي يُسبّب المشاكل فأنا أطالبُ بمنع استضافته".


وكانت دعوة الممثل الأمريكي قد أثارت استياء واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شدد الناشطون عبر هاشتاغ #لا_لدخول_الملحد_جريفين_الكويت في "تويتر"، على ضرورة منعه من دخول الكويت.

وتواصل عدد من النواب مع وزير الداخلية لإطلاعه على مطالبهم، حيث سبق وقال النائب خالد المونس: "تم التواصل مع الأخ معالي وزير الداخلية رغم فارق الوقت والمتواجد حاليًا في الولايات المتحدة، ووعدنا خيرًا بعدم استقبال أي ملحد يسيء للعقيدة الإسلامية بأي صورة من صورالاستهزاء، عقيدتنا خط أحمر لا نقبل المساس بها".

يذكر أن أسعار تذاكر الكوميدي الأمريكي في الكويت تراوحت بين 15 و50 دينارًا، وكانت مقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

#الكويت #إيدي غريفين

أخبار ذات صلة

الممثل إيدي مورفي ينتظر قدوم ابنه العاشر!

آخر ما قاله الممثل نضال سيجري قبل وفاته

الممثل الهوليوودي ليام نيسون يعلن اعتناقه الإسلام

وفاة الممثل الأمريكي ريدج إي كاثي

فضل شاكر

هل يلمح "فضل شاكر" لتسليم نفسه للسلطات اللبنانية.. هذا ما قاله

وفاة الممثل الفلسطيني الذي جسد دور خالد بن الوليد في "الرسالة"

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يدعو الرئيس عباس للقائه الشهر الجاري وابو مازن يضع شروط

النيابة العامة السعودية تطلب الإعدام للداعية سلمان العودة

الرئيس عباس يرفض لقاء ميلادنوف و يطالب الامم المتحدة باستبداله

كيري يكشف عن رسالة من الأسد "صدمت " نتنياهو .. ما فحواها ؟؟

طالع.. أسماء وآلية السفر عبر معبر رفح اليوم الاربعاء

مصدر فلسطيني لصحيفة عبرية : " شرطنا للمفاوضات، استبدال غرينبلات "

اردني يرتكب جريمة مروعة بقتل أمه بأكثر من 35 طعنه بالسكين

الأخبار الرئيسية

مقتل شاب وامرأة بالرصاص في رابا شرق جنين والقبض على المشتبه به

العاشرة العبرية تزعم : مصر أبلغت السلطة بوقف مباحثات التهدئة بالقاهرة

​ميلادينوف: أطراف تسعى لتعطيل التهدئة وجر حماس و"إسرائيل" لحرب ولن نسمح بذلك

غزة -ارشيفية

إسرائيل تقدّم خطة للدول المانحة بمشاريع عاجلة وتحسين الكهرباء في غزة

فريدمان: "ذبحنا البقرة المقدسة (الأونروا)..ونقل سفارة أمريكا الى القدس بـ"أمر الملك داود"!