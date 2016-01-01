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نجم مصري شهير يتعرض لأزمة في المطار من هو؟

الأربعاء 05 سبتمبر 2018 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم مصري شهير يتعرض لأزمة في المطار من هو؟



وكالات / سما /

تعرض المطرب محمود العسيلي لموقف محرج بسبب فقدانه لحقيبة ملابسه لدى الخطوط الجوية التركية.

وشارك العسيلي جمهوره عبر صفحته على "تويتر" بتفاصيل أزمته، وكتب: "الخطوط التركية حولت إجازتي اللي مستنينها من اول السنة لكابوس.. رحلة القاهرة اتأخرت، فضيعوا عليا رحلتين ترانزيت، و تاني يوم ضيعولي شنطي كلها و ونزلت اسبانيا مش حيلتي غير الهدوم اللي عليا و بقالهم 3 ايّام محدش عبرني.. رتويت عشان هدوم العسيلي ترجع".

و تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدة العسيلي، لا سيما وسمه (هاشتاغ) الساخر "هدوم العسيلي ترجع"، وأثار موجة من السخرية والضحك بين متابعيه.

وعلى جانب آخر، يستعد العسيلي لإحياء عدد من الحفلات في الساحل الشمالي، وعدد من حفلات الزفاف في الفترة المقبلة.

#نجم مصري #المطار

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