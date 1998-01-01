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الخادمة الشخصية للنجم العالمي ​جورج كلوني تفضحه!

الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخادمة الشخصية للنجم العالمي ​جورج كلوني تفضحه!



وكالات / سما /

كشفت الخادمة الشخصية للنجم العالمي ​جورج كلوني​ عن تفاصيل “مقززة” من حياته اليومية. 

واشارت الخادمة في تصريحاتها الى ان جورج كلوني الذي يعد أكثر الرجال جاذبية في هوليوود لا يملك الأداب البسيطة في النظافة، مطلقة عليه لقب “الخنزير الوسخ”. 

وذكرت الخادمة التي عملت في منزل كلوني الى انه يتجشأ أمام الناس بدون خجل، كما أنه يطلق الريح أمام الناس، ولا يهتم بنظافة منزله اضافة الى أنه إنسان فوضوي كثيراً. 

وكان الممثل الأمريكي جورج كلوني يُعتبر في العام 2014 من أجمل العازبين في هوليوود والذي تعهد أن لا يتزوج مرة أخرى بعد طلاقه من الممثلة “تاليا بلسم” في العام 1993. 

وبقي هذا العهد ساري المفعول حتى لقائه بالمحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، في لايك كومو، إيطاليا عام 2013، وكانت هي صديقة لأحد أصدقائه. 

ومنذ اللحظة الأولى للّقاء ” انتابهما احساس أنهما سيكملان العمر سويّاً”، بحسب ما صرّح كلوني في وقتٍ سابق. 

وفي الحفل رفضت أمل أخذ رقم هاتف كلوني وهذا ما أعجبه بها أكثر، فأصر على أخذ عنوان بريدها الإلكتروني. 

“أهم رجل في العالم يريد التعرّف على أكثر محامية في مجال حقوق الإنسان إثارة في العالم”، كانت أوّل رسالة بعث بها كلوني. 

إلّا أن أمل بقيت بضعة أيام قبل أن ترد عليه، وما إن ردّت كرّت السبحة حتّى طلبه للزواج منها بعد ستة أشهرٍ فقط. 

وقال كلوني:” خطّطت للأمر برمّته. الخاتم كان بيدي، والموسيقى تُعزف في الأجواء، استغرق العرض 25 دقيقة حتّى وأخيراً قلت لها أن اسمعي أتمنى أن تكون الإجابة نعم، لأنني أبلغ من العمر 52 عاماً وسيمسّ بي الكبر”. 

وما كان منها إلّا الإجابة:” اه، نعم يبدو هذا أمراً جيّداً”. 

وبعدها بأشهرٍ قليلةٍ أصبحا زوجاً وزوجة، وعقدا قرانهما في مدينة البندقيّة الإيطالية في العام 2014.

#الخادمة الشخصية #جورج كلوني

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