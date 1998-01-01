بعد الخلاف.. تيم حسن يوجه رسالة لنادين نسيب نجيم... فهل ردت؟

وكالات / سما /

بعدما شاع من أخبار عن الخلاف بينهما، بادر الفنان السوري تيم حسن إلى تعزية الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بوفاة والدها.

فقد نشر عبر حسابه الخاص على "تويتر" رسالة توجه من خلالها إليها وكتب: "تعازي القلبية يا نادين. الله يكون معكون ويلهمكم الصبر، البقاء لله، الله يرحمه". إلأ أنه لم يتلق الرد حتى الآن.

يشار إلى أن والد النجمة توفي منذ أيام قليلة. وقد أعلنت ذلك عبر صفحتها الخاصة على "تويتر".

ونشرت لذلك صورة والدها المتوفي، وغردت: "الله يرحمك يا بيي وتكون روحك بالسما. بحبك رح نلتقى. نسيب نجيم اسمك كان بركي عليي".

ويذكر أنه تم مؤخراً تداول أخبار عن خلاف بين تيم ونادين على إثر مشاركتهما في مسلسل "الهيبة".

وقد نشر الممثل السوري عبر حسابه على الموقع نفسه صورة دعائية للجزء الثالث من المسلسل، ظهر فيها إلى جانب الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور وكتب: "الهيبة 3 بعنوان الحصاد".