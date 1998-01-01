جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بعد الخلاف.. تيم حسن يوجه رسالة لنادين نسيب نجيم... فهل ردت؟

الإثنين 03 سبتمبر 2018 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الخلاف.. تيم حسن يوجه رسالة لنادين نسيب نجيم... فهل ردت؟



وكالات / سما /

بعدما شاع من أخبار عن الخلاف بينهما، بادر الفنان السوري تيم حسن إلى تعزية الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بوفاة والدها.

فقد نشر عبر حسابه الخاص على "تويتر" رسالة توجه من خلالها إليها وكتب: "تعازي القلبية يا نادين. الله يكون معكون ويلهمكم الصبر، البقاء لله، الله يرحمه". إلأ أنه لم يتلق الرد حتى الآن.

يشار إلى أن والد النجمة توفي منذ أيام قليلة. وقد أعلنت ذلك عبر صفحتها الخاصة على "تويتر".

ونشرت لذلك صورة والدها المتوفي، وغردت: "الله يرحمك يا بيي وتكون روحك بالسما. بحبك رح نلتقى. نسيب نجيم اسمك كان بركي عليي".

ويذكر أنه تم مؤخراً تداول أخبار عن خلاف بين تيم ونادين على إثر مشاركتهما في مسلسل "الهيبة".

وقد نشر الممثل السوري عبر حسابه على الموقع نفسه صورة دعائية للجزء الثالث من المسلسل، ظهر فيها إلى جانب الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور وكتب: "الهيبة 3 بعنوان الحصاد".

#تيم حسن #نادين نجيم

أخبار ذات صلة

شاهد: صورة مسيئة لنادين نجيم .. من يُحاول الانتقام منها؟

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتقفز الى المستقبل..صور

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم ترقص إلى جانب أيمن زبيب .. فيديو

ناصر

ناصر القصبي يوجه رسالة طريفة إلى المرأة السعودية

عمرو دياب وشيرين

عمرو دياب يوجه من دبي رسالة ثانية إلى شيرين .. ماذا قال فيها؟

860x484

شهرة نادين نجيم تصل إلى كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يكشف: ترامب اقترح كونفدرالية مع الأردن ووافقت بشرط .. ؟

فيديو: لحظة سقوط مروعة لجندي إسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إنزال فاشلة

صحفي إسرائيلي يحدث ضجة في تل ابيب: الجنود الأسرى لدى حماس على قيد الحياة

اشتية: نسعى لرفع معاناة غزة باتفاق سياسي شامل وهذه رؤية فتح للتهدئة ..

كلمات ما قبل الموت.. الرسائل السرية بين ديانا ودودي الفايد

رغم القطيعة: وفد من المخابرات الفلسطينية يجري مباحثات مع CIA

فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بدءا من الأربعاء

الأخبار الرئيسية

الاحمد - ارشيف

الاحمد: وفد من فتح سيتوجه لمصر لاستكمال المصالحة و ما قاله السنوار "غير صحيح"

وزير اسرائيلي : السنوار دفعنا لإعادة النظر في تعاملنا مع الأسرى

الاونروا- ارشيف

خطة اسرائيلية لوقف انشطة الاونروا ومدارسها في القدس المحتلة

"هآرتس"تكشف : مقترح الكونفدرالية الفلسطينية - الأردنية إسرائيلي ويستثني غزة

الرئيس عباس

قناة عبرية: الشاباك حاول إقناع عباس بقبول اتفاق مع حماس ووقف العقوبات وعدم تخريب الفرصة