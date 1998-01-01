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سفير مصري يحضر حفل المغني الإسرائيلي رايخل

الإثنين 03 سبتمبر 2018 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير مصري يحضر حفل المغني الإسرائيلي رايخل



القدس المحتلة / سما /

يقوم المطرب الإسرائيلي عيدان رايخل بجولة فنية في الارجنتين يحيي خلالها حفلات غنائية في عدد من المدن هناك وذلك برعاية وتنظيم "شركة أراضي إسرائيل" (كيرن كايمت ليسرائيل) التي تقيم مثل هذه الفعاليات سنويا.

وكانت المفاجأة الكبرى للمطرب الإسرائيلي حين التقى في العاصمة الأرجنتينية، بوينس اريس، بأحد كبار المعجبين به خارج إسرائيل، وهو السفير المصري في الارجنتين أمين مليكة.

وكان السفير المصري مليكة والمغني الإسرائيلي رايخل قد تعرفا على بعضهما في لقائهما الأول إبان مهام السفير مليكة في كندا، حيث استمع لأول مرة الى أغاني عيدان رايخل وعشقها على حد تعبيره.

ولحضور حفل المغني الإسرائيلي في بيونس اريس، انضم السفير المصري مليكة الى السفير الإسرائيلي في الارجنتين ايلان شتولمان وحضرا الحفل معا. وعن ذلك قال السفير الإسرائيلي شتولمان: "هذا برهان آخر على قدرة الموسيقى ان تجمع بيننا كلنا. سنواصل تعزيزي الصداقة المتينة بيننا عن طريق مد الجسور الثقافية فيما بيننا لنا بفضل المناسبات التي تقام في الارجنتين".

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