جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

الأحد 02 سبتمبر 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها



وكالات / سما /

مر يوم 31 أغسطس، على البريطانيين، ليس كأي يوم آخر، حيث يوافق ذكرى رحيل أميرة القلوي ديانا، التي توفيت في حادث سيارة مأساوي عام 1997 في فرنسا.
 

كزافييه غورميلون، واحد من بين أول رجال إطفاء، وصلوا إلى مكان الحادث المروع الي راحت في الأميرة ديانا،، حيث تحطمت سيارة مرسيدس كانت تقلها برفقة صديقها المصري الأصل "دودي الفايد".

رجل الإطفاء كزافييه غورميلون قال في تصريحات له: كانت السيارة في حالة مريبة وتعاملنا معها مثل أي حادث طريق، واستطعت أن أرى أنها تعرضت لإصابة بسيطة في كتفها الأيمن، ولم يكن هناك أية آثار دماء عليها أبدا.. أمسكت بيدها لتهدئتها، عندما قالت، يا إلهي، ماذا حدث؟.
 


ووفقا لغورميلون، كانت الأميرة ديانا تجلس في المقعد الخلفي في سيارة مرسيدس "إس — 280" مع صديقها "دودي الفايد"، ابن الملياردير المصري محمد الفايد، الذي قتل أيضا في الحادث.. وكان حارسهما الشخصي، تريفور ريس جونز، يجلس في المقدمة، مع السائق هنري بول.

وأفاد تقرير رسمي، أن الأميرة ديانا عانت من إصابات داخلية ضخمة مما سبب في تمزق أوعية دموية بجانب القلب مما أدى إلى نزيف داخلي.. وكان الناجي الوحيد الحارس الشخصي تريفور ريس جونز.
 
#رجل إطفاء #الاميرة ديانا

أخبار ذات صلة

طليق دوللي شاهين يخرج عن صمته ويكشف سبب انفصالهما

بيكيه

فيديو: بيكيه يخرج عن صمته ويكشف حقيقة انفصاله عن شاكيرا!

علامة يخرج عن صمته ويكشف سبب تركه "ارب ايدول"

فيديو| واخيرا مراد علم دار يخرج عن صمته..ماذا قال عن الانقلاب؟

فيديو.. كاظم الساهر يخرج عن صمته ويتحدث عن زواجه!

الكشف عن الصورة الأخيرة لسعاد حسني قبل وفاتها

الأكثر قراءة اليوم

كرهينبول في خطاب تاريخي : 5.4 مليون لاجئ فلسطيني شردوا من ديارهم ونزعت ملكيتهم

ليفني : لهذه الاسباب نتنياهو يريد بقاء حكم "حماس" في غزة

ملاحظات على لقاء السنوار.. عبدالرحمن شهاب

القناة الثانية : واشطن تضع شروطا على دول الخليج المتبرعة للاونروا

يديعوت تكشف: صواريخ المقاومة حاصرت نتنياهو خلال الحرب الأخيرة على غزة

الرئيس عباس يستقبل وفد المخابرات العامة المصرية

رئيس وزراء أردني أسبق: على اللاجئين الفلسطينيين القبول ببيع أراضيهم المحتلة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو : الاونروا عقبة امام السلام ويجب تصفيتها ومساعدة الفلسطينيين بعيدا عنها

معبر كرم ابو سالم

سلطات الاحتلال تقرر إغلاق معابر غزة 9 أيام بحجة الأعياد

قصف غزة -ارشيفية

مخاوف إسرائيلية من تصعيد مع حماس حال فشلت التهدئة والجيش يدرس هذه السيناريوهات

ارشيفية

اجتماع تشاوري "للتنفيذية" غدا الاثنين لبحث التطورات الاخيرة

"الكابينت" الاسرائيلي يجتمع اليوم لبحث ملف التسوية مع غزة