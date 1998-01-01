ليدي غاغا تدخل عالم السينما

وكالات / سما /

تدخل ليدي غاغا، أحد أكبر الأسماء في موسيقى البوب، عالم السينما اليوم الجمعة بفيلم “ايه ستار از بورن” وهو اعادة انتاج لفيلم كلاسيكي سيقوم بإخراجه والمشاركة في بطولته الممثل برادلي كوبر.

وتعليقا على هذا قالت ليدي جاجا إن التمثيل في فيلم هو حلم تحقق، وذلك في أول ظهور لها في مهرجان البندقية السينمائي بفيلم “ايه ستار از بورن”.

وقالت ليدي غاغا في مؤتمر صحافي: “لقد تحقق حلمي، لطالما أردت أن أكون ممثلة”، موجهة الشكر للمخرج وزميلها في التمثيل كوبر لإيمانه بموهبتها.

وأضافت ليدي غاغا أن الفيلم تجربة “خاصة” لأن كوبر أصر على أن تتخلى المغنية عن وضعها مساحيق التجميل بشكل مكثف، وهو الأمر الذي تشتهر به، وتظهر وجهها الحقيقي.

ويروي الفيلم قصة نادلة إيطالية أمريكية تتوقف لوهلة عن مسيرتها الغنائية، بعد لقاء عرضي في حانة بنجم روك مخضرم يلعب دوره كوبر. ويكون الأمر في بدايته أشبه بالقصص الخيالية ولكنه يصير مؤلما للغاية.

يشار إلى أن الفيلم يعرض خارج المسابقة الرسمية في مهرجان البندقية السينمائي.

شارك كوبر وليدي جاجا في كتابة الموسيقى التصويرية للفيلم وكلاهما يغنيان بصوتهما فيه. وتلقى كوبر الذي يقوم بأول عملي إخراجي له في الفيلم، والذي أنتجه أيضا، دروسا في الجيتار والبيانو والغناء للإعداد لدوره.

وفي حين أن ليدي غاغا تعرف على الأغلب بأزيائها الغريبة وأغنياتها الناجحة، فقد صنعت اسما لنفسها كممثلة في عام 2016 عندما فازت بجائزة جولدن جلوب لدورها في المسلسل التلفزيوني “قصة رعب أمريكية”. جدير بالذكر أنه تم تصوير الفيلم الأصلي الذي يحمل نفس العنوان “ايه ستار از بورن” في عام، 1937 وأعيد انتاجه مرتين سابقتين في خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، قامت ببطولتهما جودي جارلاند وباربرا ستريساند على التوالي.