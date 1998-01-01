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المغنية الأميركية لانا ديل راي تلغي مشاركتها في مهرجان إسرائيلي

السبت 01 سبتمبر 2018 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغنية الأميركية لانا ديل راي تلغي مشاركتها في مهرجان إسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

ألغت المغنية الأميركية لانا ديل راي مشاركتها في مهرجان إسرائيلي الجمعة بعد ضغوط من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات وهي مجموعة للضغط معروفة باسم (بي دي إس).

كما تم بالفعل سحب العديد من الفعاليات الأخرى من مهرجان (ميتيور) في شمال إسرائيل بعد ضغوط من المجموعة المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت ديل راي على موقع (تويتر): "من المهم بالنسبة لي أن أغني في كل من فلسطين وإسرائيل وأن أتعامل مع جميع المعجبين على قدم المساواة"، حيث أعلنت تأجيل ظهورها إلى أن تتمكن من تحديد موعد حفل موسيقي في فلسطين أيضا.

وقال منظمو المهرجان إن المهرجان ليس سياسيا، وإنهم "يؤمنون بعمق بقدرة الموسيقى على تجاوز الانقسامات الإنسانية وعلاجها".

ويقول نشطاء المقاطعة إن الموافقة على الظهور في مناسبات ثقافية هو بمثابة موافقة على الحكومة الإسرائيلية.

وتتهم إسرائيل حركة (بي دي إس) بأنها معادية للسامية.

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