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هل تعتزل علا الفارس تقديم البرامج وتتوجه لهذه المهنة؟

الجمعة 31 أغسطس 2018 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تعتزل علا الفارس تقديم البرامج وتتوجه لهذه المهنة؟



وكالات / سما /

أثارت الإعلامية الأردنية علا الفارس جدلاً واسعاً على "تويتر"، حيث خرجت بسلسلة تغريدات حول ما وصل إليه العالم اليوم وما نعيشه من صراعات ومشاكل، منوّهةً بعودتها إلى مزاولة مهنة المحاماة.
 

وقالت الفارس: "اكتشفت مؤخراً أن هذا العالم أصبح سوداوياً ولا يستحق أن تقول فيه كلمة حق أو تدافع فيه عن مخلوق أو موضوع... هنيئاً لمن يفكر بنفسه وراحته ومصلحته فقط... أبدت لي الأيام ما كنت أجهله".



وفي تغريدةٍ أخرى قالت: "ناوية أزاول مهنة المحاماة قريباً لأرفع الظلم عن بعض أصحابه مجاناً ودون أتعاب... لكن الدنيا هذه بدها الظالم هو الي يرتاح. حسبي الله ونعم الوكيل #قرفت".

وطرح العديد من متابعي علا الفارس على "تويتر" فرضية اعتزالها تقديم البرامج واتجاهها لمزاولة مهنة المحاماة، إذ أنّها تحمل شهادة دراسات عليا في القانون، فيما ردّ كثيرون هذه التغريدات إلى جواب الفارس على الممثلة هند صبري في شأن هجومها على الفنان سعد لمجرد، معتبرةً أنّ هناك متسلّقين على ظهره، وقالت لها: "لا تقذف الناس بالحجارة وبيتك من زجاج".
 

 
#علا الفارس #المحاماة

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