جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الأمير هاري وزوجته ميغان يحضران مسرحية موسيقية في لندن

الخميس 30 أغسطس 2018 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير هاري وزوجته ميغان يحضران مسرحية موسيقية في لندن



وكالات / سما /

حضر الأمير هاري وزوجته ميغان عرضا لمسرحية هاملتون الموسيقية، يوم الأربعاء، لجمع أموال لمؤسسة خيرية معنية بالأطفال المصابين بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إتش.أي.في) في جنوب أفريقيا.

وقال بيان صادر عن قصر كنزنغتون، مقر إقامة الأمير هاري، إن الأمير ولين مانويل ميراندا مؤلف المسرحية خططا للتحدث إلى الجمهور في نهاية العرض.

وتتناول المسرحية، وهي عمل فني غير تقليدي، حياة ألكسندر هاملتون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وتمزج بين أنماط مختلفة من الموسيقى والأشعار.

والعرض، الذي قدم في لندن بمسرح فكتوريا بالاس الذي تم تجديده، هو الأول للمسرحية خارج الولايات المتحدة بعد نجاحها في شيكاغو وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس بالإضافة إلى مسارح برودواي في نيويورك، بحسب "رويترز".

#الأمير هاري #ميغان

أخبار ذات صلة

"مايكل جاكسون" يعود في مسرحية موسيقية

والد ماركل: أغلقت السماعة بوجه الأمير هاري

الملكة اليزابيث تعلن قرارها الحاسم حول زواج الأمير هاري!

الامير هاري- ارشيف

الأمير هاري وميغان ماركل يقرران الإحتفال بزفافهما مع الشعب البريطاني

نجل فضل شاكر يلتقي يارا .. ماذا يحضران ( صورة )

أعمال موسيقية ألفت في المعتقلات السوفياتية تعزف للمرة الأولى في موسكو

الأكثر قراءة اليوم

السنوار : سيُكسر الحصار خلال شهرين ولن نقبل بتجويع شعبنا والتهدئة ليست ببعيدة

في محادثة مغلقة .. هذا ما قاله السفير الأمريكي عن التهدئة وحماس والحرب على غزة

"كاتس": يجب تغيير قوانين اللعبة مع قطاع غزة فوراً

صورة صادمة: شاب يبتر أنفه ويقطع أذنيه لسبب خاص!

اتحاد موظفي الأونروا : اتفاق مؤقت بين الاتحاد في غزة وإدارة الوكالة

خلال اتصال مع الرئيس.. السيسي يؤكد على استمرار دور مصر في رعاية المصالحة

حسام الدجني يكتب... ماذا نريد من حركة حماس؟

الأخبار الرئيسية

القواسمي - ارشيف

القواسمي يرد على جرينبلات عبر "سما": العملاء والخونة وحدهم من سيحاول ملء الفراغ

قصف غزة -ارشيفية

وزير إسرائيلي : الخيار العسكري ضد غزة مطروح ولكنه الأخير

الحية

الحية : توجه دولي بكسر الحصار عن غزة و عباس وفتح يرفضان والمصالحة تراوح مكانها

الاونروا- ارشيف

ترامب يوقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بشكل كامل

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: اسقاط حكم حماس من قبل الشعب في غزة أفضل من اسقاطه عن طريق الجيش