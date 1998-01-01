الأمير هاري وزوجته ميغان يحضران مسرحية موسيقية في لندن

وكالات / سما /

حضر الأمير هاري وزوجته ميغان عرضا لمسرحية هاملتون الموسيقية، يوم الأربعاء، لجمع أموال لمؤسسة خيرية معنية بالأطفال المصابين بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إتش.أي.في) في جنوب أفريقيا.

وقال بيان صادر عن قصر كنزنغتون، مقر إقامة الأمير هاري، إن الأمير ولين مانويل ميراندا مؤلف المسرحية خططا للتحدث إلى الجمهور في نهاية العرض.

وتتناول المسرحية، وهي عمل فني غير تقليدي، حياة ألكسندر هاملتون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وتمزج بين أنماط مختلفة من الموسيقى والأشعار.

والعرض، الذي قدم في لندن بمسرح فكتوريا بالاس الذي تم تجديده، هو الأول للمسرحية خارج الولايات المتحدة بعد نجاحها في شيكاغو وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس بالإضافة إلى مسارح برودواي في نيويورك، بحسب "رويترز".