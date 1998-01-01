جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أدهم النابلسي متهم بالتطبيع مع "إسرائيل".. ودعوة جديدة للمقاطعة

الخميس 30 أغسطس 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أدهم النابلسي متهم بالتطبيع مع "إسرائيل".. ودعوة جديدة للمقاطعة



وكالات / سما /

استنكرت حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية (PACBI) إحياء الفنان الأردني من أصل فلسطيني أدهم النابلسي حفلاً في قصر المؤتمرات في مدينة حيفا المحتلة، الجمعة الماضي.

ووصفت الحملة بأن حفل النابلسي حفلاً تطبيعياً، وكتبت عبر حسابها على تويتر "أن الفنان تجاهل كافة المناشدات الأردنية والفلسطينية الداعية لعدم التعامل مع سفارة الاحتلال، بغض النظر عن النوايا".

وأضافت الحملة في بيانها عبر تويتر: "تخالف هذه المشاركة معايير المقاطعة التي تبنّاها المجتمع المدني العربي على مدى عقود، والغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني، والتي تحثّ حملة جنسيات الدول العربية الشقيقة على مقاطعة سفارات العدو وممثلياته في الوطن العربي وعدم استصدار تأشيرة (فيزا) إسرائيلية لزيارة فلسطين التاريخية".

وأكدت الحملة أن غالبية الفنانين العرب والعالميين ملتزمين بمعايير حركة المقاطعة الإسرائيلية BDS.

وجددت الحملة دعوتها للفنانين والمثقفين العرب والمؤسسات الثقافية العربية إلى مقاطعة المشاريع والأنشطة التطبيعية، سواء المقامة في دولة الاحتلال الإسرائيلي أو في الخارج، وبدون استثناء، وختمت:" إن التطبيع سلاح إسرائيلي يستخدم ضد شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية لإضعاف نضالنا الشعبي وصموده".

#أدهم النابلسي #إسرائيل

أخبار ذات صلة

وفاة الفنان السوري القدير أدهم الملا والد مخرج باب الحارة صاحب المقولة الشهيرة " قربت

سعد المجرد

باريس: أدلة جديدة "تثبت" تعرض سعد لمجرد لـ"الإبتزاز" في قضية "الاغتصاب"

حكيم متهم بتقليد أغنية "بشرة خير" للجسمي

فيديو ..الفنانة الفلسطينية "اية علي" تصدر اغنية جديدة بعنوان "قدس السلام"

"تامر حسني" يتلقى صفعة جديدة بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك"

"Arab Idol" يستبدل "فلسطين" بـ"إسرائيل" في خرائطه

الأكثر قراءة اليوم

في محادثة مغلقة .. هذا ما قاله السفير الأمريكي عن التهدئة وحماس والحرب على غزة

"كاتس": يجب تغيير قوانين اللعبة مع قطاع غزة فوراً

واللا العبري : 5 أسباب تجعل التهدئة مع حماس صعبة والهدوء اخذ بالابتعاد

بحسب الاحصاء .. كم بلغ عدد سكان قطاع غزة ؟

صورة صادمة: شاب يبتر أنفه ويقطع أذنيه لسبب خاص!

اتحاد موظفي الأونروا : اتفاق مؤقت بين الاتحاد في غزة وإدارة الوكالة

خلال اتصال مع الرئيس.. السيسي يؤكد على استمرار دور مصر في رعاية المصالحة

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية : توجه دولي بكسر الحصار عن غزة و عباس وفتح يرفضان والمصالحة تراوح مكانها

الاونروا- ارشيف

ترامب يوقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بشكل كامل

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: اسقاط حكم حماس من قبل الشعب في غزة أفضل من اسقاطه عن طريق الجيش

المبعوث الامريكي "غرينبلات يحذر السلطة : هناك من سيملأ الفراغ

السنوار - ارشيف

السنوار : سيُكسر الحصار خلال شهرين ولن نقبل بتجويع شعبنا والتهدئة ليست ببعيدة