للمحجبة: فكرة لتكوني الأكثر أناقة في حفلات الزفاف

وكالات / سما /

عادة ما تحتار المحجبات في اختيار الستايل المناسب لحفلات الزفاف التي تقام على الشاطئ، خاصة أن طبيعة المكان تتطلب ارتداء ملابس خفيفة ومريحة مناسبة لأجواء البحر والرمال، وفي نفس الوقت تكون الإطلالة أنيقة وتميل إلى السورايه لتناسب حفل الزفاف.

وتعتبر الأقمشة الخفيفة مثل الستان والقطن والشيفون هي الأفضل في مثل هذه المناسبات لسهولة التحرك بها على رمال الشاطئ، ومن الأفضل دائما الابتعاد عن الألوان الداكنة بل الاتجاه للألوان الباستيل والدرجات الساطعة لتكون متماشية أكثر مع الجو وتفاديا لحرارة الشمس. أيضا تجنبي الفساتين أو التنورات ذات الذيل الطويلة أو الماكسي وبالطبع الابتعاد عن الفساتين المطرزة خاصة أنها لا تتلائم الأماكن المفتوحة وبالأخص الشاطئ والرمال.