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من أطلق لقبي "الشحرورة" على صباح.. و"العندليب" على عبد الحليم حافظ ؟

الأربعاء 29 أغسطس 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
من أطلق لقبي "الشحرورة" على صباح.. و"العندليب" على عبد الحليم حافظ ؟



وكالات / سما /

ألقاب كثيرة ينالها الفنانون، بعضهم يطلقها على نفسه والبعض الآخر يكون الفضل فيها لأصدقاء لهم، ومن أشهر الألقاب لقب " العندليب " الذي ناله الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ومنحه إياه الصحفى اللامع والناقد الفنى جليل البندارى، حيث كان أول من أطلق عليه هذا اللقب وقد انتشر هذا اللقب وأصبح مصاحبا لعبد الحليم حافظ .


أما المطربة صباح التى عُرِفت بلقب الشحرورة فيجهل البعض اسمها الحقيقى (جانيت فغالى) وقد حصلت على هذا اللقب من المنتجة آسيا داغر، التى كانت تفكر بأن تمنحها لقب الشحرورة، لكنها أجرت استفتاءً جماهيرياً تمّ فى نهايته اختيار اسم صباح الخاص على أن الشحرورة صفة ترافق الصبوحة.

وبحسب "اليوم السابع"، قد جمع العندليب والشحرورة فيلم " شارع الحب " الذي جسد فيه عبد الحليم حافظ شخصية " عبد المنعم " المطرب المغمورالذي يعمل  كمدرس موسيقى بإحدى النوادي الموسيقية، ويضطر إلى وضع ذقن وشارب صناعيين؛ ليبدو كرجل مسن؛ لأن هذه إحدى شروط النادي، يلتقي بالفتاة (كريمة) وهي الشخصية التي جسدتها صباح والتي تكتشف انه ليس رجلا مسنا، وتراهن صديقتها (ميرفت) على أن تكشف حقيقته، ومع انكشاف حقيقته، وانكشاف أمر الرهان، تتطور وتتضارب المشاعر بين (عبدالمنعم) و(كريمة ).

#الشحرورة #العندليب

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