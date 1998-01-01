إطلاق سراح المجرد .. وأحلام أول المهنئين: "الله ينصرك"

وكالات / سما /

أطلق القضاء الفرنسي الفنان المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعدما وُجهت له تهمة "الاغتصاب".

وزفّ والد لمجرد الفنان البشير عبدو الخبر عبر تغريدة أطلقها عبر على حسابه في "فايسبوك"، كتب فيها: "سعد ابني طليق والحمد لله".

وفور انتشار خبر إطلاقه، سارعت الفنانة الإماراتية أحلام إلى تهئنته من خلال نشرها لصورته عبر حسابها على "انستغرام"، وعلّقت عليها قائلةً: "الله ينصرك حبيبي ألف سلامه عليك وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يظلمك وظلمك الله معاك وبينصرك مبرووووك كنت متأكده انك نقي ورائع وانسان جميل ابن المغرب حبيبي كلنا معك مبروك البراءه مبروك للمغرب".

وكانت السلطات الفرنسية قبضت على المجرد صباح الأحد الماضي، بعدما ادّعت عليه امرأة متهمّةً إياه بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع سان تروبيه.

والمجرّد ملاحق أصلاً أمام القضاء الفرنسي في دعاوى اغتصابٍ أخرى، وبموجب الرقابة القضائية التي باتت مفروضة عليه يُمنع على لمجرد أن يغادر فرنسا ويتعيّن عليه أن يسلّم جواز سفره للسلطات الفرنسية.

وكشفت صحيفة "الموند"، أن الفتاة التي تقدمت بشكوى ضد لمجرد، فرنسية من مواليد سنة 1989، تنحدر من مقاطعة "ألب ماريتيم" وحلّت في المنطقة السياحية في إطار عقد عمل موسمي، لكنها لم تكن تعمل في فندق Ermitage، الذي يشتبه في أنه شهد الواقعة، قبل أن تتعرّض لاعتداء من طرف لمجرد ليلة السبت- الأحد في أحد الملاهي الليلة في المنطقة.