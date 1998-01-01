الممثل إيدي مورفي ينتظر قدوم ابنه العاشر!

وكالات / سما /

أفادت تقارير إعلامية مطلعة، بأن نجم الكوميديا الأمريكي، إيدي مورفي، سيرزق قريباً بابنه العاشر، المتوقع قدومه في شهر ديسمبر المقبل.

وسوف يصبح الولد العاشر لمورفي، ثاني أطفاله من حبيبته الحالية، بايج بوتشر، بينما أنجب النجم السينمائي بقية الثمانية الآخرين من أربع علاقات سابقة.

وولد أول أطفال مورفي، إيريك، من علاقته القديمة مع حبيبته السابقة، بوليتا ماكنيلي، في عام 1989، أما باقي أبنائه، فقد أتوا من علاقات سابقة عاشها النجم مع كل من: تمارى هود ونيكول ميتشل، وكذلك مغنية البوب الشهيرة، ميل بي.

وحول عدد أطفاله الكبير، أشار النجم الأمريكي إلى أن “أكثر الجوانب إشراقاً في حياته هم أبنائه وكل ما يتعلق بهم”، والذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و28 سنة.

بدأ مورفي وبوتشر علاقتهما في عام 2012، وهما اليوم يستعدان للاحتفال بقدوم مولودهم الجديد مع نهاية العام الجاري.